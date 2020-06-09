اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:40 ص
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متهمان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب من اليابان يتحديان دعوى تسليمهما

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:00 ص
متهمان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب من اليابان يتحديان دعوى تسليمهما كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان
بوسطن (رويترز)

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قال محامون يدافعون عن فرد سابق فى القوات الخاصة الأمريكية وولده، تطالب اليابان بتسليمهما لمساعدتهما كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الهروب من البلاد، إن السلطات الأمريكية ارتكبت خطأ بالقبض عليهما للمساعدة فى جريمة عدم المثول للتحقيق بعد الإفراج بكفالة.

 

وقال المحامون إن هذه الجريمة غير موجودة فى اليابان، وطالب محامو مايكل تيلور وولده بيتر تيلور فى التماس قدم إلى قاض اتحادى فى بوسطن بإلغاء مذكرات صدرت الشهر الماضى لاعتقالهما أو الإفراج عنهما بكفالة إلى حين البت فى دعوى تسليمهما.

 

وألقت السلطات الأمريكية القبض على تيلور وولده فى مايو بطلب من اليابان لاتهامها بتهريب غصن خارج اليابان فى صندوق بعد الإفراج عنه بكفالة فى انتظار محاكمته فى اتهامات بالتحايل.

 

ودفع المحامون يوم الاثنين بأن رفض المثول للتحقيق بعد الإفراج بكفالة أو مساعدة شخص على هذا الرفض لا يمثلان جريمة فى اليابان، وقال محامو الدفاع إن مايكل تيلور، وهو فرد سابق فى القوات الخاصة بالجيش الأمريكى أسس شركة أمن خاصة، وولده لا يشكلان خطرا يستدعى احتجازهما، ولم ترد وزارة العدل الأمريكية ولا السفارة اليابانية فى واشنطن على طلبات التعليق.

 

 


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شركة نيسان

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