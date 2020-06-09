متحدثة: الصين تأمل فى التعاون بين الكوريتين عبر الحوار

قالت الصين اليوم الثلاثاء، إنها تأمل في أن تتعاون كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عبر الحوار مع تجدد التوتر بعد أن قالت بيونجيانج إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع سول.
وأدلت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بالتصريحات خلال إفادة يومية.
وكانت كوريا الشمالية قررت قطع خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع جارتها الجنوبية. وهاجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي مهددة بإغلاق مكتب الاتصال بين الكوريتين.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم الإدارة المختصة بشؤون الكوريتين (إدارة الجبهة المتحدة) قوله بإن كوريا الشمالية "ستنسحب بالتأكيد " من مكتب الاتصال الذي تديره مع مسؤولي كوريا الجنوبية في مدينة كايسونج الكورية الشمالية كخطوة أولى في معاقبة كوريا الجنوبية على تقاعسها عن منع المنشقين من إرسال منشورات عبر الحدود.
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