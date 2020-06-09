اليوم السابع
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مباحث الشرقية تستجيب لشكوى طبيب رفض جاره عزل والده المصاب بكورونا فى شقته

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:52 م
مباحث الشرقية تستجيب لشكوى طبيب رفض جاره عزل والده المصاب بكورونا فى شقته اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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استجابت مباحث الشرقية، لنداء طبيب من مستشفى الأحرار بالزقازيق، يشكو رفض أحد جيرانه السماح لهم باستخدام شقتهم بالمنزل كمقر لعزل والده المصاب بكورونا، والإقامة فيها لحين شفائه من الفيروس.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إنه فور رصد شكوى الدكتور محمد رياض طبيب مسالك بولية بشأن والده، تدخلت مباحث قسم ثانى ومركز كفر صقر، مشيرا إلى أنه تم التدخل والتواصل مع الطبيب، وتبين أن والده مصاب بكورونا كان فى العزل بأحد المستشفيات، وخرج لرغبته استكمال علاجه بالمنزل، وأن الجار لم يمنعهم من الدخول، لكنه عندما لاحظ دخول الطبيب ووالده ومعهم أسطوانة أكسجين طلب منهم ضرورة نقله إلى المستشفى وعدم تركة بالمنزل تحسبا لتدهور حالته.

وأضاف أن الطبيب عاد بوالده إلى الزقازيق، حيث يوجد له شقة سكنية أخرى، وترك شقيقه الأصغر فى شقتهم بكفر صقر.

كانت قد خصصت مديرتى التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية، 107 مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا ، تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة و المراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات.

وقال المحافظ: نحن نعيش وضع استثنائى يتطلب منا جميعا التكاتف والاتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس. 

وكانت قد خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.


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