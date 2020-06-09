ماليزيا تعلن قرارها بشأن إرسال بعثة الحج هذا العام الخميس القادم

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قال وزير الشئون الإسلامية فى ماليزيا، الدكتور ذو الكفل محمد البكري، إن بلاده سوف تعلن قراراً بشأن إرسال حجاجها إلى الأراضى المقدسة مكة المكرمة لأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، يوم الخميس المقبل.

وقال الوزير - فى تصريح له أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية //برناما// - إنه سيتم فى نفس اليوم أيضاً الإعلان عن إجراءات التشغيل القياسية حول إعادة فتح المساجد لأداء الجُمع والجماعات فى ظل قرار تقييد الحركة نحو التعافي.



وأوضح الوزير، أنه من المقرر أن يتم إصدار بيان رسمى يوم الخميس للإجابة عن استفسارات بخصوص عودة صلاة الجمعة والجماعة.



وقال إن الحكومة الماليزية ستعقد مناقشات خاصة مع مختلف السلطات المحلية حول السياسات التى سوف تقررها، خاصةً بشأن إرسال الحجاج الماليزيين وعودة صلاة الجمعة والجماعة.