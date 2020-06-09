اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:29 م
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لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:43 م
لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1368 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.
 
وذكرت الوزارة – فى بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1564 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج فى رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
 
و كانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت  يوم أمس الاثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1350 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) .
 
وذكرت الوزارة - فى بيان أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1027 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج فى رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
 

لبنان

كورونا

فيروس كورونا

الصحه اللبنانيه

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