كيما: البنوك مولت المشروع الجديد بـ1.9 مليار جنيه و292.3 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن البنوك المحلية ساهمت بدور كبير في انجاز مشروع كيما 2 من خلال تمويل المشروع لإنجازه على شريحتين .

أضافت الشركة أن الشريحة الأولى تضمنت تمويل قدره 292.3 مليون دولار ، فيما تضمنت الشريحة الثانية مبلغ 1.920 مليار جنيه .

وضمت قائمة البنوك التى مولت المشروع ، الأهلى ومصر والعربى الأفريقى الدولى والقاهرة وبلوم والعقارىالمصرى العربى.

وبحسب بيانات الشركة فإن مدة التمويل 8 سنوات لشريحة الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى فترة سماح قدرها 24 شهر و 8 سنوات لشريحة الجنيه المصري بنفس فترة السماح ، لافتة انه فيما يتعلق بسعر الفائدة تم احتسابها 6% لشريحة الدولار الأمريكي ‏و3% لشريحة الجنيه المصري إقراض ليلة واحدة .

وتستهدف الشركة من مصنعها الجديد إنتاج سماد اليوريا لخدمة القطاع الزراعي في مصر والذي يمثل محورا أساسيا من محاور التنمية وهو ما يساهم في تنفيذ المشروع القومي الطموح الذي تنفذ في الدولة وهو زراعة المليون ونصف المليون فدان ، والذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة مما سيؤدي إلى توفير احتياجات الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية .

كما يستهدف المشروع خلق مدينة صناعية متكاملة تساهم في تخفيض نسبة البطالة وتشغيل ابن الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في محافظة أسوان ،وفي نفس الوقت تطوير المنطقة المحيطة كلها.