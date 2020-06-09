اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيما: البنوك مولت المشروع الجديد بـ1.9 مليار جنيه و292.3 مليون دولار

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:00 ص
كيما: البنوك مولت المشروع الجديد بـ1.9 مليار جنيه و292.3 مليون دولار مصانع شركة كيما بأسوان
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن البنوك المحلية ساهمت بدور كبير في انجاز مشروع كيما 2 من خلال تمويل المشروع لإنجازه على شريحتين .

أضافت الشركة أن الشريحة الأولى تضمنت تمويل قدره 292.3 مليون دولار ، فيما تضمنت الشريحة الثانية مبلغ 1.920 مليار جنيه .

وضمت قائمة البنوك التى مولت المشروع ، الأهلى ومصر والعربى الأفريقى الدولى والقاهرة  وبلوم والعقارىالمصرى العربى.

وبحسب بيانات الشركة فإن مدة التمويل 8  سنوات لشريحة الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى فترة سماح قدرها 24 شهر و 8  سنوات لشريحة الجنيه المصري بنفس فترة السماح ، لافتة انه فيما يتعلق بسعر الفائدة تم احتسابها 6% لشريحة الدولار الأمريكي ‏و3% لشريحة الجنيه المصري إقراض ليلة واحدة .

وتستهدف الشركة من مصنعها الجديد إنتاج سماد  اليوريا لخدمة القطاع الزراعي في مصر والذي يمثل محورا أساسيا من محاور التنمية وهو ما يساهم في تنفيذ المشروع القومي الطموح الذي تنفذ في الدولة وهو زراعة  المليون ونصف المليون فدان ، والذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة مما سيؤدي إلى توفير احتياجات الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية .

كما يستهدف المشروع خلق مدينة صناعية متكاملة تساهم في تخفيض نسبة البطالة وتشغيل ابن الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة  في محافظة أسوان ،وفي نفس الوقت تطوير المنطقة المحيطة كلها.

 


شركة كيما

البنوك

قطاع المصارف

القابضة الكيماوية

تمويل كيما 2

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة