كيف تحافظ على ميزانيتك الشهرية؟ ..نصائح تقدمها جامعة حلوان

كتب محمد صبحى



قدمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور خالد القاضى عميد الكلية مجموعة من القواعد والارشادات للتخطيط للموارد المالية للأسرة المصرية وذلك في الوقت الذي تحتاج الأسر المصرية فيه إلي التعرف على أهمية الإدارة المنزلية والتخطيط في شتى مجالات الحياة وخصوصا الموارد المالية من أجل القضاء على الارتجالية والإسراف في الإنفاق بصورة عامة وفي الظروف الطارئة بصفة خاصة، ويأتى ذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بخدمة المجتمع المحيط.

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وتقدم هذه الإرشادات الدكتورة روضة حمزة أبوالفضل والمتخصصة بإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة حلوان والتي تؤكد على أن إدارة الدخل المالي يمر بمجموعة من المراحل أولها تحديد الأهداف والتي في ضوئها توضع الميزانية يليها التخطيط وفي هذه المرحلة يتم إعطاء كل بند من بنود الإنفاق حقه ثم التنفيذ وأخيرا التقييم.



وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الثلاثاء ، تتلخص خطوات وضع الميزانية فيما يلي :

1- حدد جميع مصادر دخل الأسرة (الايرادات) وقد يكون دخل ثابت ويمكن احتسابه بسهوله وهناك دخل موسمي نقوم بتقديره سنويا وتقسيمه على 12 لمعرفة متوسط الدخل الشهري للأسرة

2- حدد ( المصروفات) هناك نوعين من المصروفات الثابتة والمتغيرة / الثابتة مثل ايجار السكن – اقساط وهكذا يتم خصمها من دخل الأسرة ويتم توزيع المبلغ الباقي على بقية المصروفات المتغيرة مع الأخذ في الاعتبار 10 % يكون للادخار ، 15 % للطواريء.



3- وتحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات



كما أنه لتجنب زيادة المصروفات عن الايرادات يجب مراعاة الاتي :



1- تبسيط مستوى المعيشة والبعد عن التكلف قديما قالوا (التدبير نصف المعيشة) و بدلا من شراء الاحتياجات بأسعار باهظة يمكن تصنيعها منزليا وبكميات معقولة، والبعد عن شراء ماركات لجذب أنظار الآخرين .



2- عدم الإسراف في الاستهلاك وخاصة الغذاء .



3- شراء السلع بكميات أقل واستخدام البدائل ما أمكن .



4- الاستفادة من قدرات ومعارف أفراد الأسرة سواء في الشراء أو في تجديد بعض الملابس واظهارها بمظهر جيد.



5- الاستثمار المبالغ المدخرة لدى الأسر في أنها تكون مصدر دخل للأسرة .



وهناك أسس عامة لنجاح الميزانية :



1- مراعاة تحقيق أهداف الأسرة الفردية والجماعية .

2- الالتزام بالواقعية والمرونة عند تطبيق الميزانية .

3- مراعاة ألا يطغي بند على أخر والتوازن .

4- الاحتفاظ بالفواتير التي تدل على كمية المنصرف .

5- مهم جدا التدوين لأنها بتحول عملية التخطيط من منطقة اللا وعي الى الوعي .



وهناك بعض النصائح والارشادات التي تؤثر إيجابيا على الميزانية ودخل الأسرة عموما وهي:



1- البعد عن الشراء العشوائي بدون تخطيط ولا تقع تحت تأثير الإعلانات والشراء التفاخري .

2- ابتعد عن المشروبات الغذائية وقوم بتصنيع بعض العصائر المنزلية الصحية والأوفر .

3- في بند المسكن محاولة عمل ديكورات المنزل وتجديد مكملات الديكور بإعادة تدوير المخلفات المنزلية ومن الممكن تصنيع بعض المنظفات منزليا .

4- عدم الشراء في أوقات الذروة في نهاية فترة الحظر – في أوقات الإجازات التي بها ازدحام .







