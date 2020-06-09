كونداليزا رايس: خصوم أمريكا يحاولون استغلال مقتل فلويد لتأجيج الفتن

علقت وزيرة ​الخارجية الأمريكية​ السابقة، ​كونداليزا رايس​، أمس الاثنين، على الأحداث فى الولايات المتحدة، معتبرة أن دولا تحاول استغلال الحادثة لشن حملات سلبية ضد بلدها.

وقالت رايس خلال مقابلة تلفزيونية إنها تتهم كلا من​ ​روسيا​ و​إيران​ و​الصين​ بمحاولة استغلال مقتل ​جورج فلويد​ لشن حملات دعاية سلبية.

وأشارت إلى أنه "لا يوجد عذر أو مبرر للإجرام والنهب" الذى ضرب عددا من المدن الأمريكية خلال أعمال الشغب العنيفة التى اندلعت خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابعت، قائلة: "وأود أن أقول لخصوم أمريكا، وخاصة الصين وروسيا وإيران، الذين ربما يرغبون فى استغلال هذا النوع من الدعاية العدائية السلبية، يجب الابتعاد عن السخافات".