وبلغ عدد حالات الوفاة 274 حالة بزيادة حالة واحدة. بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 إلى 10589 حالة، وارتفع عدد المرضى الذين خضعوا للعلاج بمقدار 11 شخصا إلى 989 شخصا.

وتجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في سول عتبة الألف حالة ليصل إلى 1,015 حالة، ووصل العدد في إقليم كيونغ كي إلى 955 حالة مع الاقتراب من ألف حالة.