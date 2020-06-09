سول (أ ش أ)

سجلت كوريا الجنوبية 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث تستمر حالات العدوى الجماعية فى العاصمة وضواحيها، إذ تجاوز العدد التراكمى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى سول وحدها عتبة الألف، وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع الى 11852 حتى منتصف ليل أمس بزيادة 38 حالة جديدة عن اليوم السابق له. وكانت 35 منها من انتقال العدوى داخليا و3 حالات وافدة.

وبلغ عدد حالات الوفاة 274 حالة بزيادة حالة واحدة. بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 إلى 10589 حالة، وارتفع عدد المرضى الذين خضعوا للعلاج بمقدار 11 شخصا إلى 989 شخصا. وتجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في سول عتبة الألف حالة ليصل إلى 1,015 حالة، ووصل العدد في إقليم كيونغ كي إلى 955 حالة مع الاقتراب من ألف حالة.

يذكر أن كوريا الجنوبية، أكملت مشروع إعادة فتح المدارس على مراحل، وذلك مع عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب إلى الفصول الدراسية أمس الاثنين، على الرغم من القلق المتزايد بشأن موجة ثانية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى سول والمدن المجاورة.

وعاد حوالى 1.35 مليون طالب إضافى، فى الصف الأول من المدرسة الإعدادية والصفين الخامس والسادس من المدرسة المتوسطة، إلى حجرات الدرس فى الجولة النهائية من خطة إعادة فتح الحكومة المكونة من أربع مراحل ، والتى بدأت مع طلاب السنة النهائية فى المدارس الثانوية فى 20 مايو، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقد أدى ذلك، إلى إعادة 5.95 مليون طالب دون مستوى التعليم العالى إلى المدرسة ، بالإضافة إلى الأطفال فى سن ما قبل المدرسة ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل بدء الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

إلا أن الثلث أو الثلثين منهم من المقرر أن يحضروا بالفعل الفصول الدراسية ، مع قيام المدارس بمزج جداول الفصول الشخصية والتعلم عن بعد بسبب المساحة المحدودة للحفاظ على مسافة بين الطلاب.