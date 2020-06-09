كشف غموض واقعة سرقة أجهزة من داخل مدرسة بالسيدة زينب وضبط المتهم

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، من كشف غموض واقعة سرقة أجهزة من داخل مدرسة بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة. حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده سرقة (4 شاشات كمبيوتر- 4 جهاز هارد ديسك - 5 كاميرات خاصة بمنظومة المراقبة - جهاز خاص بالكاميرات ) من داخل إحدى المدارس، ونجح رجال المباحث فى ضبط المتهم وتبين أنه عامل رخام "له معلومات جنائية") وبحوزته الأدوات المستخدمة، وأقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (ميكانيكى "له معلومات جنائية" جارى ضبطه) وبإرشاده تم ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.