اليوم السابع
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قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان زيادة الأسعار

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:28 ص
قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان زيادة الأسعار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد"اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة قبل و بعد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن و ذلك وفقا للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من شهر يوليو القادم فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم و التى من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2021 ، و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك :

-       50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 60 جنيه يتحمل المواطن 20 جنيه فقط تتحمل الدولة 40.7 جنيه).

-       100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 121 جنيه يتحمل المواطن 45 جنيه فقط)

-       200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 242  جنيه يتحمل  المواطن 136 جنيه فقط)

-       250 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 303 جنيه يتحمل  المواطن 189 جنيه فقط).

-       350 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 424 جنيه يتحمل المواطن 285 جنيه فقط)

-       450 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيه يتحمل  المواطن 407 جنيه فقط).

-       550 كيلو وات ( قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيه يتحمل المواطن 525 جنيه فقط).

-       650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيه يتحمل  المواطن 643 جنيه فقط).

-       700 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 849 جنيه)

-       800 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 970جنيه)

- 900 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1092 جنيه)

- 1000 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1213 جنيه)

- 1001 كيلو وات سيكون داعم و تبلغ تكلفة الفاتورة الفعلية 1214 جنيه يتحمل المواطن 1491 جنيه.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا  )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا  )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)


أسعار الكهرباء 2020

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أسعار الكهرباء الجديدة 2020

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أسعار شرائح الكهرباء

أسعار الكهرباء في مصر

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