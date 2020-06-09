رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 13 شابا من عدة مدن متفرقة، من القدس ونابلس وغرب بيت لحم والأغوار الشمالية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال داهموا منازل 3 من المعتقلين ببلدة العيسوية بالقدس المحتلة وعبثوا بمحتوياتها، كما قاموا بمداهمة عدة مناطق بمدينة نابلس واعتقلوا 5 مواطنين من مخيم بلاطة.