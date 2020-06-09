وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت أربعة شبان بينهم طالبان في الثانوية العامة، من قرية نحالين غرب بيت لحم.، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، واعتقلت شابا من قرية بردلة بالأغوار الشمالية.
وأفاد عضو مجلس قروي بردلة، ضرار صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد تحسين صوافطة، بعد مداهمة منزل ذويه في القرية.