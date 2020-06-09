قصة شهيد من الجيش الأبيض.. وفاة طبيب بالمنيا أنقذ زميلته وجنينها من كورونا

نعت نقابة أطباء المنيا، الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات، والذى توفى متأثرًا باصابته بفيروس كورونا، أثناء تأدية واجبه فى علاج المرضى بمستشفى حميات سمالوط بمحافظة المنيا.

وفاة طبيب المنيا، تضمنت موقفا إنسانيا، يرويه زوج طبيبة، كان المفترض أن تقوم بإسعاف أحد المرضى داخل المستشفي، لكن الطبيب الراحل عندما علم أنها حامل طلب منها أن تبتعد حرصا على جنينها وتعامل هو مع الحالة، فتلقى الإصابة مكانهما، القصة يرويها زوج الطبيبة، قائلًا: "حالة سنها 72 سنة مريض قلب وسكر وضغط وأولاده سايبينه بدون أي علاج لغاية ما حالته تدهورت جدًا ودوه مستشفي حميات سمالوط وهو داخل علي مرحلة توقف القلب".

وأضاف: "ويشاء القدر زوجتى تكون نبطشيها اليوم ده فيجري دكتور سيد يخرجها من الاستقبال ويتعامل هو مع الحاله عشان خايف علي زوجتي لأنها حامل، ويشاء القدر تكون الحالة كورونا في آخر مرحلة.. الحالة تموت.. ودكتور سيد يصاب من أسبوعين ويتعزل في البيت .. حالته تسوء يدخل مستشفي ملوي للعزل.. حالته تسوء أكثر يتحط علي جهاز تنفس ويقعدو يدوروله علي بلازما 3 أيام ولكن تأتي اللحظه الحاسمة".

واختتم زوج الطبيبة، قائلا: "رحمة الله عليك يا دكتور سيد رحمة واسعة .. توفي من ساعه تقريبا وأنقذ زوجتي من اصابة أكيدة في محاوله انعاش قلب مريض تم أهماله أسابيع سنه 72 سنة .. أنا مدين لك بحياة زوجتي وابنتى".

كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 54 طبيبا، بعد إعلان وفاة 8 أطباء، أمس الأثنين، هم: الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا، والدكتور خالد عبد الغفار الضرغامى من شباب أطباء منوف، والدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها.