اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:51 م
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غواص ينظف قاع البحر المتوسط من الكمامات والقفازات المستعملة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:53 م
غواص ينظف قاع البحر المتوسط من الكمامات والقفازات المستعملة الكمامات والقفازات فى البحر المتوسط
كتب مايكل فارس - تصوير رويترز

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تحولت الكمامات والمعقمات والمطهرات، أدوات رئيسية فى عصر فيروس كورونا المستجد، والذي تحول لوباء يهدد العالم أجمع.

الغواص ممسكا بكمامات وقفازات بالقاع
الغواص ممسكا بكمامات وقفازات بالقاع

 

وبدأ الناس فى استخدام الكمامات بشكل مكثف فى مختلف بلدان العالم، فى إطار حرصهم على عدم الإصابة بالفيروس، ولكنه يبدو فى ذلك الوقت لم يحرص الكثيرين على التخلص من المستعمل منها بشكل صحى وطبي لائق،  حيث لجأ البعض لرمى هذه الكمامات فى المياه والبحار.

قفاز
قفاز

 

وقد نشرت وكالة "رويترز"، صوراً لغواص فى البحر المتوسط، تجاه شواطئ أوروبا، وقد توجه لقاعه لتنظيفه من الكمامات والقفازات، التي ألقى بها مستخدميها دون التخلص منها بشكل صحى.

قفازات فى قاع البحر المتوسط
قفازات فى قاع البحر المتوسط

 

ويستمر فيروس كورونا المستجد على مدار 7 أشهر فى ضرب العالم بكل قسوة، منذ أن ظهر للمرة الأولى في شهر ديسمبر الماضي، بمدينة ووهان الصينية، ومن وقتها وحتى الآن، والضحايا جراء الوباء العالمي يتساقطون يوما بعد أخر.

كمامة
كمامة

 

وقد انتشر الفيروس فى نحو 188 دولة تقريباً، وتجاوز عدد المصابين به الملايين من الأفراد في قارات العالم، وحتى الاثنين، كشفت الأرقام العالمية، الصادرة بشكل رسمي عن جامعة هوبكنز الأمريكية، عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تجاوز الـ 7 ملايين مصاب حول العالم، مع أكثر من 400 ألف متوفي .

كمامه فى قاعة المتوسط
كمامه فى قاعة المتوسط

 

 


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فيروس

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