اليوم السابع
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غلق محل واستوديو تصوير وورشة لدهان الأثاث لمخالفتهم قرار الحظر بالشرقية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:23 ص
غلق محل واستوديو تصوير وورشة لدهان الأثاث لمخالفتهم قرار الحظر بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لقرى مركز الزقازيق لمتابعه مدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءا من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، والتأكد من التزام المواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

بدأت جولة المحافظ بتفقد قرية شوبك بسطة، وخلال مروره بشوارع القرية، تلاحظ له محلا لتصنيع الملابس واستوديو تصوير غير ملتزمين بالمواعيد المحددة للغلق في الخامسة مساء، ومزاولة نشاطهما التجاري كاسرين توقيت الحظر، ليأمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالغلق الفوري للمحليين، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المفروضة للمخالفة.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية هرية رزنه التابعة لرئاسة مركز الزقازيق لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأثناء تفقده شوارع القرية تم رصد ورشه لتصنيع ودهان الأثاث غير ملتزم صاحبها بمواعيد الغلق المحددة ليصدر المحافظ تعليماته بالغلق الفوري، وتشميع الورشة واتخاذ اللازم حيال صاحب المخالفة.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمرور اليومي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية وحظر تجوال المواطنين طبقا للمواعيد المحددة والمتابعة المستمرة لأعمال اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام وعلى الصناديلي السكرتير العام المساعد.

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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة

 

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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة)

 

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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة

 

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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة

 

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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة
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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة
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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة

 

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غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة

 


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