اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرامات مالية لـ 9 محال بقليوب لاختراقهم حظر التجوال

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:39 م
غرامات مالية لـ 9 محال بقليوب لاختراقهم حظر التجوال حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية على أصحاب 9 محال بدائرة المركز، اخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد  هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، بقيادة المقدم اسلام مسعد  رئيس مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 9محال بدائرة المركز، أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وجرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية، ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين كإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

 فيما اتخذت محافظة القليوبية،عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 
 
 
 
 
 
 
 

كورونا

اخبار مصر

القليوبية

حظر التجول

امن القليوبية

قليوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة