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عشية فتح المساجد.. الكويت تشترط تدابير صحية وتباعد اجتماعي وتعقيم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 م
عشية فتح المساجد.. الكويت تشترط تدابير صحية وتباعد اجتماعي وتعقيم وزير الصحة الكويتى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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عشيّة فتح المساجد أبوابها بالكويت لاستقبال المصلين من جديد، عقب إقفال إجباري فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، طرحت الاشتراطات الصحية، في حلقة نقاشية إلكترونية نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، تحت عنوان «المسائل المستجدة في الصلاة عند إعادة فتح المساجد».

وبحسب صحيفة الراي الكويتية تتضمن الاشتراطات قواعد التباعد بين الصفوف في أداء الصلوات، وأكد المتحدثون أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية، التي نص عليها قرار وزارة الاوقاف في فتح المساجد، وأجمعوا على جواز التباعد في الصفوف وما بين المصلين، واستخدام المعقمات التي تحتوي على كحول والصلاة بالكمامة.

وكانت أعلنت الكويت، إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات غد الأربعاء فى غضون ذلك، أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة الأربعاء المقبل من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون الكويت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيرأمس بمدراء مساجد المحافظات الست، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكيل المساعد لقطاع المساجد لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في البلاد، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.

وأوضح في تصريح صحفي أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل يأتي لتلبية نداء «حي على الصلاة» بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر.


الكويت

فتح المساجد

كورونا

فتح مساجد الكويت

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