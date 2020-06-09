اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عبور ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم قناة السويس غدًا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:24 م
عبور ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم قناة السويس غدًا أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد قناة السويس، غدًا الأربعاء، لعبور ثاني أكبر سفينة  حاويات في العالم وهي السفينة ""HMM OSLO.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إنه من المقرر عبور السفينة في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.

وتعد السفينة العملاقة هى الثانية ضمن سلسلة تضم 12 سفينة عملاقة هم الأكبر عالميا والمقرر عبورهم لقناة السويس تباعًا.

وقالت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، إنها سوف تقدم بث مباشر لعبور السفينة العالمية مجراها الملاحي، فى الحادية ونصف صباحًا وضمن إجراءات الهيئة لمكافحة انتظار فيروس كورونا.

من جانبه وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الأونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وشهدت قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور  سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة في رحلتها المتجهة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

 

 


سفينة الحاويات HMM OSLO

قناه السويس

اخبار قناه السويس

قناه السويس الجديده

الفريق اسامه ربيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم.. حمولتها 24ألف حاوية

الإثنين، 25 مايو 2020 11:07 ص

فى ذكرى تنصيب الرئيس السيسى.. مشروعات قومية عملاقة فى الإسماعيلية.. قناة السويس الجديدة وأنفاق "تحيا مصر" ومدينة الإسماعيلية الجديدة وسحارة سرابيوم وسوق الأسماك نقلت "عروس القناة" للعالمية اقتصاديًا.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:30 م

اقرأ مع طلعت حرب.. "قناة السويس" كتاب يتحدى الإنجليز ويؤكد فكرة القناة مصرية

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص

أكرم القصاص: أنفاق قناة السويس كانت "حلم".. وتطوير العشوائيات كان شبه مستحيل

الأحد، 07 يونيو 2020 08:42 م

5 معلومات عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة