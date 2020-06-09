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طرح كمامات طبية مصنعة محليا لأهالى الوادى الجديد بسعر 2,5 جنيه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:12 ص
طرح كمامات طبية مصنعة محليا لأهالى الوادى الجديد بسعر 2,5 جنيه محافظ الوادى الجديد يتابع تصنيع الكمامات الطبية بمصنع ملابس المحافظة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في بيان إعلامي، أن سعر بيع الكمامة الطبية بمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة لن يتعدى 2 جنيه ونصف جنيه، طبقًا لقرار مجلس الوزراء ومراعاة لظروف المواطنين خلال الفترة الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة تحديات فيروس كورونا.

أكد الزملّوط، مراعاة المواصفات الطبية لضمان جودة التصنيع بالتنسيق مع وزارة الصناعة وإشراف اللجنة الطبية بالمحافظة ضمن الإجراءات الوقائية لضمان مستوى الأمان وجودة المنتج من أجل سلامة أهالي المحافظة، لافتًا إلى قرب انتهاء الدفعة الأولى من مراحل التصنيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

لفت الزملوط، إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تصنيع 3 آلاف قطعة متعددة الألوان خلال الأسبوع الواحد وتوزيعها على منافذ البيع بمراكز المحافظة الخمسة.

 

 

 


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