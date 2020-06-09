ضبط 99 طن سلع غذائية غير صالحة بالقاهرة و19 ألف كمامة غير مطابقة

كتب سيد الخلفاوى

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة عدة حملات بأحياء مدينة نصر والسيدة زينب وحلوان والوايلي و15 مايو، أسفرت عن ضبط 30 طن لحوم مجمدة و22 طن دجاج مجمد و 16 طن دقيق و3 طن مخلل و80 كجم لحم مفروم وطن عسل اسود و1000 كجم زبيب و1500 لتر زيت زيتون و900 كجم سمن نباتي و3500 كجم سمك و1750 كجم سكر و2600 كجم لبن بودرة مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها ، وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات .

كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب شركة بالعباسية لحيازته كمامات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة حيث تم التحفظ على 19 ألف كمامة طبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة.

كما ضبطت المديرية محل لبيع المنظفات بالمعصرة لحيازته منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 440 كجم كلور و440 كجم ديتول و440 كجم صابون سائل.

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجارى.

وكانت تمكنت مديرية التموين بالقاهرة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة وبها كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.