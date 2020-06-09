اليوم السابع
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ضبط 5 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالقليوبية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:10 م
ضبط 5 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالقليوبية أسلحه نارية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية، القبض على 5 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالخانكة وطوخ والقناطر الخيرية وشبين القناطر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ والخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من: "س.م" 27عاما، عاطل ،و"ا.م" 28عاما، عاطل، وبحوزتهما بندقية آلية بخزينتها عدد 6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 5 طلقات من ذات العيار، و"م.م" 19عاما،عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 600 جرام ومبلغ مالى 800 جنيه وهاتف محمول 

كما تم ضبط "م.خ" 24 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 180 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها وهاتف محمول، و"ع.ا"27عاما،عاطل، وبحوزته عدد 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 10 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى 450 جنيها وهاتف محمول، حال استقلاله دراجة بخارية ماركة بدون لوحات معدنية، و"م.ع" 33عاما،عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من الاستروكس المخدر تزن حوالى 65 جراما، ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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