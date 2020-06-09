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ضبط 28 مخبز لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:48 م
ضبط 28 مخبز لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة  بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 28 مخبز بمراكز رشيد والدلنجات  ووادى النطرون  وذلك لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون اذن مسبق  وتهريب الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق،أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف  مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 

    


 

 


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