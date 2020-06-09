اليوم السابع
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ضبط مواطن يبيع أسلحة الصوت عبر الفيس بوك

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:05 م
ضبط مواطن يبيع أسلحة الصوت عبر الفيس بوك حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل لبيع أدوات الصيد بالزيتون بالقاهرة لترويجه لبيع أسلحة الصوت عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك"، وعثر بحوزته على "12 طبنجة صوت- 250 طلقة صوت- 2 جراب طبنجة أدوات تنظيف الأسلحة- هاتف محمول - دفتر فواتير".

واعترف المتهم بترويجه لبيع الطبنجات الصوت دون اشتراط حصول المواطنين على ترخيص بحيازة هذه النوعية من الأسلحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.


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