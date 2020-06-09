اليوم السابع
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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها على محال القابوطى ببورسعيد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:42 م
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها على محال القابوطى ببورسعيد زبادى منتهي الصلاحية
بورسعيد محمد فرج

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تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملاتها التموينية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق حفاظًا وسلامًا على أمن وسلامة المواطنين.

 وأسفرت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل المديرية ومحسن عباس مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيس الحملة وإبراهيم المياح وهانى شاكر وداليا العطوى كبار مفتشى الرقابة التجارية عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من الزبادى المُصنع المنتهى الصلاحية أثناء ترويجه وبيعه وتوزيعه على المحال التجارية بمنطقة القابوطى وبحوزته عدد (550 علبة زبادى مُصنع منتهى الصلاحية انتاج 19/5/2020 ومنتهى منذ 4 أيام ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وتم تحرير المحضر رقم 2896/ 2020 جنح الضواحى واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى وقت سابق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية لفرض السيطرة على الأسواق والتاكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية بالأسواق للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات التى تباع بالمحال التجارية .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل المديرية ومحسن عباس مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيس الحملة وإبراهيم المياح وهانى شاكر وداليا العطوى من كبار مفتشى الرقابة التجارية عن ضبط مطعم شهير بحى الشرق بحوزته 100 كيلو من اللحوم المنتهية الصلاحية والتى تطهى وتقدم كوجبات من "خلال خدمة التوصيل للمنازل "الدليفرى" وبفحص المضبوطات تبين انها غير صالحة للأستهلاك الآدمى وفى حالة تحلل وتعفن وينبعث منها رائحة كريهة .

وقال مجدى الخضر لـ"اليوم السابع" إن المضبوطات منتهية الصلاحية  لها أضرار بالغة على صحة المواطنين منها التسمم بسبب الميكروبات والمواد السامة التى تُنتج بسبب فسادها وتضاعف عمل الميكروبات بها، حيث تكون ساكنة فى أثناء التبريد، وتنشط فجأة بعد انتهاء التبريد، وتلك البكتيريا هى التى تؤدى إلى تحلل البروتين وتتغذى عليه، مما ينتج عنه آثار غاية فى الخطورة على صحة الإنسان، حيث يؤدى إلى التهابات فى الكبد والكلى.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات الوقائية والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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زبادى منتهى الصلاحية

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