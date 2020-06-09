ضبط صاحب صيدليات لحيازته عقاقير برتوكول علاج كورونا بدون تصريح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مسئول عن شركة لإدارة الصيدليات بالمعادى لإدارته الشركة ومزاولته مهنة صيدلى "بدون ترخيص" وحيازته لكمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول العلاجى لمصابى فيروس كورونا "بدون تصريح" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الشركة على (100) حقيبة أدوية ومستلزمات طبية، واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.