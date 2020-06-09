اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بكفر صقر بالشرقية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:47 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بكفر صقر بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى  مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، وتم إحالتهما لنيابة كفر صقر للتحقيق بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية. وكان قد تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من  عدد من الأهالي بنطاق مركز كفر صقر، بسرقة ماكينات الري، وبعد تكثيف الجهود أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية قيام "عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، تم ضبطهما وبحوزة  الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهما قررا بإرتكابهما (6) حوادث بدائرة المركز ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بكفر صقر، تمكنت منذ أيام من السيطرة علي مشاجرة بقرية تليجة، دائرة المركز وتم القبض علي 30 شخصا بتهمة البلطجة، بعد وفاة أحد الشباب، تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة  أمس، بين عائلتي " م " وال ع"  بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي .

بعد علم أبناء عائلة" ال ع"  بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم


مصر

اخبار مصر

الشرقية

كفر صقر

الامن العام

تشكيل عصابي

سرقة ماكينات الري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة