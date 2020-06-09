اليوم السابع
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ضبط أطنان أغذية فاسدة وآلاف الكمامات مجهولة المصدر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:17 م
ضبط أطنان أغذية فاسدة وآلاف الكمامات مجهولة المصدر حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1260) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط قائد سيارة بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8,967 طن "كبدة مُجمدة) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن شركة لمنتجات الألبان بدائرة مركز شرطة القناطر (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 10,555 طن "جبن مطبوخ– مسلى- لبن بودر– نشا") مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وإنتاجه وتصنيع (81600) عبوة وقطعة "جبن أبيض، جبن مثلثات" منتج نهائى مستخدماً خامات مجهولة المصدر  تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول ( 1500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى") بقصد رفع أسعارها، فضلاً عن ضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحجبها عن التداول ( 1250 قطعة مستلزمات طبية "كمامات") وكذا حيازتها (4000) قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر، ماسحة طبية" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 39660 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات- جوانتى – غيار جروح- ترمومتر" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم القيام بحملة نوعية "لضبط قضايا جرائم التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى".. أسفرت عن ضبط  (215) قضية بـ (86388) عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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