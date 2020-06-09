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صور.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتفقد خدمة الشباك الواحد وتكرم 3 موظفين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:21 م
صور.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتفقد خدمة الشباك الواحد وتكرم 3 موظفين وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتفقد خدمة الشباك الواحد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة الشباك الواحد، واستقبال المواطنين من كل مدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات المتعددة، من استخراج بيانات النجاح، والرسوب ، وكشوف الدرجات ، وتلقى طلبات العاملين بالتربية والتعليم والجمهور .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وهانى حمدان ، مسئول متابعة التقرير بالشباك الواحد.

 

ووجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، بمنع دخول المواطنين إلا بارتداء الكمامات، مشددة على رجال أمن المديرية والعاملين بمركز الشباك الواحد بتوجيه الجمهور بالجلوس فى الأماكن المخصصة لهم، والتى راعت فيها المديرية التباعد والإجراءات الاحترازية، ويلتزم المترددين على المركز بالدور المحدد لكل منهم حسب الأرقام المعلنة بالنظام الالكتروني.

 

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تتوجه بالشكر والتقدير لكل من شريف صبحى خليفة ،ووليد محمد السيد، محمد نصار، العاملين بخدمة الشباك الواحد ،نظرا لجهودهم المشكور فى تلقى أكبر عدد من الطلبات، مؤكدة أنها ستكرمهم .

 

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