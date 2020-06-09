صور.. محافظة الإسكندرية: تنفذ 27 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية علي مدار يومين متتاليين، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تعديات علي أملاك الدولة واسترداد مسطح 6551 م2.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أنه تم تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة الملاحة البحرية وعددها (27 ) قرار لسنة 2020 وهى عبارة عن مبانى وإشغالات مقامة بمنطقة المدابغ والكائنة أمام نقطة الورديان بشارع المكس بنطاق حي غرب، وتم تسليم الأرض بعد تنفيذ الإزالة إلي هيئة الملاحة البحرية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الإزالة لاسترداد أملاك الدولة وعدم السماح لاستغلاها بدون وجه حق، والتشديد علي المتابعة المستمرة للتصدي للتعديات على أراضي وممتلكات الدولة.

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.