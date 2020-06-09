اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لمواجهة كورونا

صور .. مبادرة" إرادة شعب الشرقية" تجوب 11 مركز ومدينة لتوعية الأهالى بكورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:28 ص
صور .. مبادرة" إرادة شعب الشرقية" تجوب 11 مركز ومدينة لتوعية الأهالى بكورونا جانب من المبادرة
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام فريق مبادرة " إرداة شعب الشرقية"  بإشراف الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظة الشرقية،بشن حملات التوعية بنطاق 11 مركز ومدينة بالمحافظة

وضمت المدن كلا من "الزقازيق- أبوكبير- فاقوس- الحسينية- أولاد صقر- أبوحماد- الإبراهيمية- بلبيس- العاشر من رمضان- مشتول السوق-ديرب نجم-" للحديث مع  الأهالي  عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءت الإحترازية،  وتم إستخدام جهاز قياس درجة  حرارة المواطنين والتأكد من عدم ظهور أعراض إرتفاع الحرارة.

كما تم توزيع الكمامات علي المارة مجانا، وتوعية المواطنين في الشوارع والمصالح الحكومية والبنوك والمعاشات والأماكن التي بها زحام بأهداف المبادرة، كما تم متابعة مدي إلتزام السائقين في المواقف بإرتداء الكمامة وكذلك الركاب،  فضلا عن تقديم النصائح لهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم الحديث مع المواطنين في الشوارع  وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حرصا على صحتهم وضروة إتباع التباعد الإجتماعي أثناء عملية البيع والشراء.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة،وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(1)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(2)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(3)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(4)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(5)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(6)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(7)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(8)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(9)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(10)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(11)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(12)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(13)
 

 

مبادرة-إرادة-شعب-الشرقية--(14)
 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

محافظ الشرقية

مركز ابوكبير

مبادارة ارداة شعب الشرقية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة