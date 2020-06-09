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صور.. كيف يعمل مقلب منوف العمومى والموقف النموذجى فى المنوفية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:10 م
صور.. كيف يعمل مقلب منوف العمومى والموقف النموذجى فى المنوفية محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مقلب القمامة  بمنوف وإستمع إلي شرح تفصيلي عن طبيعة عمل خط إنتاج الوقود البديل (RDF) بالمقلب ومراحل التشغيل المختلفة والذي يعمل بطاقة يومية 250 طن / يوم ، حيث وجه رئيس المدينة ببحث إمكانية إنشاء منطقة مناولة مجاورة على مساحة 2000 متر لتسهيل آلية العمل بالمقلب ، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة منوف رافقه الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

وفي إطار خطة محافظ المنوفية لاستغلال مساحات الفضاء ومساحات الصرف المغطي بنطاق المحافظة ، وفي ضوء توجيهاته بإستغلال قطعة أرض فضاء بمدخل مدينة منوف ، تفقد محافظ المنوفية إنشاء المبني الإداري الجديد للموقف النموذجي بمدينة منوف والذى يقام على مساحة 6080 متر مربع وبتكلفة 4 مليون جنيه تقريبا والذي يسع حوالي 120سيارة ويشمل الموقف خطوط تربط بين منوف ومدن شبين الكوم والشهداء، وكذا يخدم عدة قري منها العراقية وتتا وغمرين والحامول وشبرا بلولة وغيرها ويتضمن كافة الخدمات والمرافق لخدمة أهالى المدينة ، موجهاً بسرعة انهاء الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد .

وتفقد محافظ المنوفية مبني الحزب الوطني القديم بمدينة منوف لبحث إمكانية إستغلال المبنى الاستغلال الأمثل وبما يعود بالنفع العام وزيادة إيرادات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من إهتمام بملف الأصول الغير مستغلة بنطاق المحافظة لتعظيم موارد المحافظة وبما يساهم في إنشاء العديد من المشروعات الخدمية .

وفي نهاية الجولة وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة منوف بتسهيل الإجراءات لاستخراج كشك لمواطن معاق نظرا لظروفه الصحية  ولإعانته على ظروف الحياة المعيشية ، كما شدد علي رفع كفاءة منظومة النظافة وضرورة رفع كفاءة الطرق والميادين وكذا تطوير الحدائق وتحسين البيئة لإعادة الرونق والشكل الحضارى لأهالى المدينة .

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (1)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (1)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (2)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (2)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (3)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (3)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (4)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (4)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (5)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (5)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (6)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (6)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (7)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (7)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (8)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (8)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (9)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (9)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (10)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (10)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (11)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (11)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (12)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (12)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (13)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (13)

 

محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (14)
محافظ المنوفية يتفقد مقلب منوف العمومي (14)

 


مبني الحزب الوطني

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