صور .. علاج ورش 10 آلاف و731 رأس ماشية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطن المصري البسيط ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى إلتزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية .

كما أستعرض محافظ البحيرة جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو الماضي والتى أسفرت عن علاج عدد 9518 رأس ماشيه " 1908 رأس ماشية أمراض باطنة - 52 حالة جراحة - 61 رأس ضد طفيليات الدم - 7497 ضد الطفيليات الداخلية".

كما أكد مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم رش 1213 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية ، وذلك من خلال إدارة الرعاية بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها.



علاج ورش ماشية (1)