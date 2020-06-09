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صور.. حى ثان طنطا ينفذ حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:40 م
صور.. حى ثان طنطا ينفذ حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة رئيس حى ثان طنطا يقود حملة نظافة بشوارع المدينة
الغربية – مصطفى عادل

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نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة فى عدد من الشوارع بنطاق الحى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة.

واستهدفت الحملة مساكن شوقي ومساكن البترول ومساكن قحافة ومنطقة نايف عماد ومنطقة الغفران والطريق السريع والكورنيش وشارع احمد العربي ضمن حملات النظافة اليومية، كما تم رفع جميع نقاط تجميع القمامة بنطاق الحى خلال الفترة الصباحية والمسائية.

من ناحية اخرى شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، برئاسة الدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس الحى ، والمهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى ، وبالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى ، حملة لإزالة طوابق مخالفة صدر لها قرار إزالة بإحدى الابراج السكنية ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن إزالة البناء بالطابق الثالث عشر حتى الطابق السادس عشر علوى بالعقار الكائن بشارع ابو السعود منطقة ابو راضى ، والتى تمت بالبناء بالمخالفة القانون 119 لسنة 2008 ولائحتية التنفيذية للقرارات الادارية رقم 802و818و864و872 لسنة 2020 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .

 
 
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