صور.. حى ثان طنطا ينفذ حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة

نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة فى عدد من الشوارع بنطاق الحى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة.

واستهدفت الحملة مساكن شوقي ومساكن البترول ومساكن قحافة ومنطقة نايف عماد ومنطقة الغفران والطريق السريع والكورنيش وشارع احمد العربي ضمن حملات النظافة اليومية، كما تم رفع جميع نقاط تجميع القمامة بنطاق الحى خلال الفترة الصباحية والمسائية.

من ناحية اخرى شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، برئاسة الدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس الحى ، والمهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى ، وبالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى ، حملة لإزالة طوابق مخالفة صدر لها قرار إزالة بإحدى الابراج السكنية ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .