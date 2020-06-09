صور.. حى ثان طنطا يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

الغربية – مصطفى عادل

شن حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



واستهدفت الحملة شوارع المدينة بنطاق الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع الإشغالات وفض التجمعات ورفع الباعة الجائلين بالشوارع، وتشميع كافتيريا مخالفة لقرار رئيس الجمهورية.



وتم التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام وعدم التعدي على حرم الطريق العام، حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية ومصادرة المضبوطات.



من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارًا ظهر اليوم بتكليف محمد صلاح رئيس حي ثان المحلة بتولي مهام رئيس المدينة بعد تقديم حاتم سبع رئيس المدينة الجديد اعتذارًا عن تولي المنصب.



كان وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارًا بتولي حاتم سبع منصب رئاسة مركز ومدينة المحلة ضمت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية، إلا أن"سبع" اعتذر عن المنصب ولم يصل لاستلام مهام عمله اسوه بباقي رؤساء المدن الجدد بالمحافظة.



وأصدر محافظ الغربية قرارا بتكليف محمد صلاح نائب رئيس المدينة لتولى رئاسة مدينة المحلة.



من ناحية أجرى هشام أبو المكارم رئيس مدينة زفتى جولة تفقدية داخل عدد من قرى المركز، للوقوف على خطة العمل الجديدة، له فى أول أيام عمله بعد توليه المنصب فى حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية.



وشملت الجولة قرى بحرى مركز زفتى وهي قرى حانوت، سنباط، شرشابة، شبراملس، وشدد رئيس مدينة زفتى على تكثيف أعمال النظافة المستمرة للطرق ومخاطبة مديرية الرى لرفع ناتج تطهير الترع والمصارف، لتفادى وقوع حوادث.



كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتحرير محاضر للمخالفين وغير المشتركة فى منظومة الجمع المنزلي، كما وجه بتكثيف حملات فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس المدينة لرؤساء الوحدات المحلية، أنه ليس من هواه الجلوس فى المكاتب، ويفضل العمل الميدانى للوقوف على مشاكل المواطنين والتصدي لمشاكل الشارع، ومحاسبة المقصرين فى خدمة المواطن، كما شدد على التصدي للبناء المخالف وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.