صور.. حملة نظافة وإشغالات بشبرا الخيمة وتحرير 428 محضرا للمخالفين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، حيث توجه إلى منطقة الزنانيري لمتابعة أعمال تطوير ورصف الطريق البديل الذي يربط بين طريق شركات البترول بترعة الإسماعيلية وطريق الخصوص بطول 1200م2.

وأكد المحافظ بأن تطوير الطريق سوف يخدم سوق الخضار والفاكهة الجديد الذي تم نقله من على ترعة الاسماعيلية ، كما توجه المحافظ إلى شارع 15 مايو لمتابعة الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف السيارات العشوائية وإشغالات المحلات، وذلك بحضور اللواء السيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية، والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال طريق، و118 إزالة فورية، و64 إزالة فرش مؤقت، و90 بائع متجول، و18 وصلات كهربائية مخالفة، و25 تاندة صاج بدون ترخيص، و١٦ إعلان مخالف، و40 رصيف خرساني و١٥٠ طن مخلفات.

ثم توجه المحافظ، إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث تم ضبط بعض الباعة الجائلين والإشغالات، وذلك لإعادة الانضباط، حيث تم تحرير أكثر من 40 محضرا شملت (20 محضر إشغال - 5 إزالة فورية - 15فرش مؤقت).

وخلال الجولة، تم ضبط عربة كارو تلقي القمامة بشارع أحمد عرابي وعلى الفور أمر المحافظ بضبط صاحب العربة الكارو وعمل محضر له، كما أصدر الهجان تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس، مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.



استمرار أعمال حملة إزالة الاشغالات بشبرا الخيمة



رصف الطرق بحي شرق شبرا الخيمة



متابعة المشروعات بشبرا الخيمة



متابعة حملة الإشغالات بشبرا الخيمة