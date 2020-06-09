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صور.. حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة لمباني مخالفة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:18 م
صور.. حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة لمباني مخالفة حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة الحملات اليومية، حيث تم بإدارة نيل الأقصر تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرار ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرار ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل خلال شهر يونيو الجارى.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرار إزالة منهم عدد 4 قرار مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرار ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وكان قد أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة فى زمام دشنا ودندرة (1)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة فى زمام دشنا ودندرة (1)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة فى زمام دشنا ودندرة (2)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة فى زمام دشنا ودندرة (2)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة فى زمام دشنا ودندرة (3)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة فى زمام دشنا ودندرة (3)

 


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