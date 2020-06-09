صور.. جولة محافظ سوهاج بمستشفى الصدر بجزيرة شندويل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مستشفى الصدر بجزيرة شندويل مركز سوهاج ضمن خطة المحافظة للمرور على مستشفيات العزل؛ للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا .

وتفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية في تطوير وإعادة تأهيل المستشفى، لتشمل إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الاقامة، وإنشاء قسم للعناية المركزة، وتجهيز سكن للأطباء، وسكن للطبيبات والتمريض، وتطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية، والسباكة، والأعمال الإعتيادية.

ووجه "الفقي" بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن، مؤكدا حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن السعة الاستيعابية للمستشفى ستكون بعدد 70 سرير اقامة مقسمة على الطابق الاول والثاني والثالث والرابع علوي، وعدد 14 سرير عناية مركزة مقسمة على طابقين الثاني و الثالث علوي، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز طابق إداري يشمل ثلاث غرف للإداريين، وقاعة اجتماعات، وتخصيص طابق لمخازن الأدوية والمستلزمات، وعمل مغسلة، وسكن تمريض بالدور الخامس .

وأضاف أنه تم الانتهاء من الدور الاول والثاني علوي من حيث اعمال الطلاء والدهانات، والصرف الصحي، والارضيات، وتركيب شبكة الغازات، لافتا إلى أن االدور الثالث والرابع على وشك الانتهاء، ويتبقى اللمسات النهائية بالنسبة لتركيب شبكة الغازات والطلاء والدهانات، وعمل أرضية "بورسلين" داخل غرف الإقامة بدلا من البلاط العادي، مضيفا إلى إمكانية تركيب كاميرات مراقبة داخلية على مداخل الأجنحة، والسلم، والعناية المركزة .



محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الصدر



محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الصدر



محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الصدر



محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الصدر