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صور.. جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لخدمة مرضى كورونا بمستشفى العزل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:21 م
صور.. جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لخدمة مرضى كورونا بمستشفى العزل أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي
الدقهلية - شريف الديب

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قامت جامعة المنصورة بتصنيع أول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية.

 

ويقوم الروبوت الذى يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أى اتصال مباشر مع الطاقم الطبى .

 

الروبوت تم تنفيذه بايدى أحد أبناء جامعة المنصورة وبمكونات متواجدة بالسوق المصرى.

 

يعمل الروبوت بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر فى الأماكن المفتوحة، 250 متر داخل المنشآت والمستشفيات، ويتميز بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن اعادة شحنها خلال من ساعة ونصف إلى ساعتين .

 

يتميز بقدرته على حمل وزن 150 كجم إضافة إلى وزنه الأساسى والذى يبلغ 50 كجم، مزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض إلى سيتم توصيل الطعام والمستلزمات اليه عن طريق الموبايل، كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته، يمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.

 

الجدير بالذكر أن الروبوت قام بتصنيعه الطالب محمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة.

 

 
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (1)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (1)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (2)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (2)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (3)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (3)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (4)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (4)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (5)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (5)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (6)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (6)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (7)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (7)

أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (8)
أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضي (8)
 

المنصوره

جامعه المنصوره

اخبار مصر

مرضي فيروس كورونا

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