صور.. تنفيذ حملة إزالات للتعديات بقرى الحجز قبلى والكلح شرق بإدفو

أسوان - صلاح المسن

شنت الوحدة المحلية للحجز قبلى بمركز إدفو بأسوان، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ 2 قرار إزالة بمساحة 511م .

كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 156م بقرية الكلح شرق وبدون استدعاء قوات الأمن بمساحة إجمالية بلغت 667 م وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ اسوان وتعليمات العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

من ناحية اخرى تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة جهودها المكثفة لإزالة التعديات أراضى أملاك الدولة بكافة المدن والمراكز من خلال تنظيم حملات مكبرة بشكل دورى ومستمر هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



تنفيذ حملة ازالات بقرى الحجز قبلىوالكلح شرق بادفو



تنفيذ حملة ازالات بقرى الحجز قبلىوالكلح شرق بادفو