صور.. تعمير الوادى الجديد: تطوير مجزر الداخلة الرئيسى بـ9,5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس ماهر حسوبة مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع" أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بتكلفة تصل إلى حوالى 9ملايين و500 ألف جنيه ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة وتحت إشراف وتوجيهات اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .

أضاف حسوبة أنه جرى الإنتهاء من تنفيذ أرضيات الخرسانة وحوائط السيراميك وإحلال الدوائر الكهربية والميكانيكية ومنظومة التشغيل الآلى فى المجزر الذى يعاد إحلاله وتطويره على أعلى مستوى من الخدمات ليكون ةجاهزا لاستقبال الذبائح من الماشية والأغنام مؤكدا على انه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل خلال شهرين من تاريخ التنفيذ

وفى سياق آخر أكد حسوبة أنه يجرى ايضا تنفيذ أعمال إنشاء مبنى للوحدة المحلية لقرى أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط بتكلفة تصل إلى حوالى 2 مليون و500 ألف جنيه حيث جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الخرسانة وإنشاء الأعمدة المسلحة وجارى استكمال العمل دون معوقات .























