صور.. تطهير وتعقيم المصالح الحكومية وأماكن التجمعات بسوهاج لمواجهة كورونا

سوهاج – محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة، والخاصة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم رش وتطهير مرسي العبارات، والعبارات، وشارع النيل، وشارع مركز الشرطة، وشارع المرور، وتم الرش والتطهير بوحدة قروي البطاخ وتوابعها.

وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير والتعقيم لبعض المنازل والشوارع بالمدينة، وقام مركز ومدينة المنشاة بأعمال التطهير بقرية روافع العيساوية، والشوارع بمجلس قروي أولاد حمزة، وقرية الشهداء.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بأعمال التطهير والتعقيم بأماكن حالات الإصابة، وشوارع " بحرى البلد بجوار مدرسة الفنية بنات، وشارع موقف الأتوبيس -منطقة شارع أبو بكر وعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، والأماكن الحيوية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال الرش والتطهير بـ "شارع البحر الأعظم، ومحكمة البلينا الجزئية، والنيابة الإدارية، ومسجد المحكمة، ومدرسة البلينا تعليم اساسي، ومدرسة البلينا الفندقية، ومدرسة البلينا للغات، ومنطقة تقسيم الملعب الرياضي، و شوارع ومرافق ومباني قرية بني حميل، ومداخل ومخارج المدينة، وشارع ترعة أم الطبول حتى الصنايع بنين، ومدرسة أبو خليل الخاصة، وشارع محمد الامير، وإدارة التأمينات الاجتماعية، ومبنى مصر للتأمين، ومستشفى الشاذلية، وديوان مكتب العمل لشركة مياه الشرب، وشارع البحر الاعظم، وشارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادي، وشارع مدرسة الصنايع بنات، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية، ومحطة السكة الحديد، وشارع خور الساحل، والبوسطة الرئيسية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال التطهير والتعقيم بـ " منطقة كوم إدريس بالطليحات - مبني مركز الشرطة - مبني مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني الوحدة المحلية بعنيبس - مبني نقطة شرطة عنيبس - مبني مكتب بريد عنيبس - مكتب بريد مبانى عنيبس - مكتب بريد الحرافشة - مكتب بريد نزة الهيش - مكتب بريد نزة الحاجر - مبني الوحدة البيطرية بعنيبس - موقف مدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري - شارع المدارس" .

وقام حي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشوارع " الفاروق - أحمد عبدالرؤوف - عبدالواحد - فوزى بلال - صابر عبدالعزيز - المركز التجارى الإسلامى بشارع سوهاج أسيوط أمام الحماية المدنية " .



أعمال التطهير بمراكز سوهاج



أعمال التطهير بمراكز سوهاج



أعمال التطهير بمراكز سوهاج



أعمال التطهير بمراكز سوهاج