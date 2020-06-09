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صور.. الحجر الصحى بأسوان يشهد ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:19 م
صور.. الحجر الصحى بأسوان يشهد ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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شهدت مستشفى أسوان التخصصى، المخصصة للحجر الصحى للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة علي التوالى ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس كورونا وهى والمولود بحالة جيدة.

استقبلت مستشفى أسوان التخصصي للحجر الصحي  سيدة حامل منذ أيام مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في شهرها التاسع، والتي ولدت طفلها في الساعات الأولي من اليوم بمستشفي أسوان التخصصى.

ومن جانب آخر، عمت الفرحة ارجاء المستشفى استبشاراً بحالة الولادة الثالثة، وخاصة الفريق الطبى المشارك فى عملية الولادة وهم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصى الدكتور فؤاد محمد أخصائي النسا و التوليد، والدكتور إيهاب وندى سناير الاطفال، وتمريض الحضانة ابتسام ولبنى وأمل واشرقت تمريض العمليات.

ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا (1)
ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا (1)

 

ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا (2)
 
ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا (3)
 

 


ولادة قيصرية

كورونا

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