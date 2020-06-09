

وصول جثمان جورج فلويد

وانطلقت مظاهرات سلمية تندد بالعنصرية في الولايات المتحدة عقب حادث وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد رجل شرطة "أبيض" في 25 مايو الماضي، ثم سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب تتسع يوميا في العديد من المدن، ولا سيما مع انتشار لقطات مصورة على مواقع التواصل للحظة تثبيت فلويد على الأرض والضغط على عنقه أثناء اعتقاله، وهو يردد "لا أستطيع التنفس"، وسط صراخ بعض المارة مطالبين من الشرطي التوقف عن خنقه.