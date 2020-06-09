تعتزم أسرة وأصدقاء المواطن الأمريكى "جورج فلويد" إقامة مراسم جنازته اليوم الثلاثاء فى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد حوالى أسبوعين من مقتله فى مينيابولس بولاية مينيسوتا.
أقارب جورج فلويد يحملون نعشه
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن جنازة فلويد من المقرر أن تُقام في كنيسة بهيوستن الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلى وسيتم بثُها على الهواء مباشرة.
وصول جثمان جورج فلويد
وانطلقت مظاهرات سلمية تندد بالعنصرية في الولايات المتحدة عقب حادث وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد رجل شرطة "أبيض" في 25 مايو الماضي، ثم سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب تتسع يوميا في العديد من المدن، ولا سيما مع انتشار لقطات مصورة على مواقع التواصل للحظة تثبيت فلويد على الأرض والضغط على عنقه أثناء اعتقاله، وهو يردد "لا أستطيع التنفس"، وسط صراخ بعض المارة مطالبين من الشرطي التوقف عن خنقه.
استعداد أقارب فلويد لفتح النعش
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