اليوم السابع
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صور.. إعدام 72 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة مكبرة بالمنصورة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:31 م
صور.. إعدام 72 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة مكبرة بالمنصورة جانب من المضبوطات
الدقهلية شريف الديب

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شنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المحاسب سعد بغدادى، رئيس الحى حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، وشرطة البيئة والمسطحات.

واستهدفت الحملة سيارات بيع المنتجات الغذائية المجمدة والمطاعم والمحلات التجارية المتواجدة بمنطقة الشيخ حسانين بنطاق حى غرب المنصورة .

وقاد الحملة الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس حى غرب، والفريق المعاون المشكل من صباح الحنفى مدير ادارة التنمية الاقتصادية، وأحمد سمير مدير إدارة البيئة بحى غرب، وأحمد عادل من إدارة البيئة، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة الدكتور يوسف عبد الهادى، وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من اللحوم بلغ مقدارها، 27 كيلو من اللحوم المفرومة، و45 كيلو لحوم مختلفة مجهولة المصدر.

كما تم التأكد من مدى التزام العاملين بالمنشآت التجارية، من الامتثال للإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والجونتيات .

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، والتأكد من الامتثال الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات رئيس حى غرب المنصورة، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية، بالاشتراك مع الصحة، الطب البيطرى، التموين، للمرور والمتابعة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات .

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

مواد غذائية فاسدة

حى غرب المنصورة

حملات صحية

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