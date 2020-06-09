صور.. إزالة 5 أسوار تعدى على أراضى الدولة بطول 330 متر ببرج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار مركز ومدينة برج العرب ، برئاسة اللواء حسن الجمال ،فى بيان له اليوم أنه تم شن حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة رقم 44/2020عبارة عن سور من البلوك الأبيض بطول 24متر طولى بالإضافة إلى غرفة بالبلوك الأبيض بسقف صاج ، إزالة فورية عبارة عن سور من البلوك الابيض بطول 12متر طولى ، إزالة فورية عبارة عن سور من البلوك الابيض بطول 110م ، إزالة فورية عبارة عن منزل من البلوك الابيض بدون سقف بمساحة 80 م٢ ، إزالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بمساحة 110 متر طولى بناء بدون ترخيص بإجمالى 336 متر ، ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة .

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

حملات الازالة ببرج العرب (1)



حملات الازالة ببرج العرب (2)