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صحيفة سودانية: مبتعثون للخارج يبيعون أجزاء من نخاعهم لتوفير مصاريف المعيشة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:31 م
صحيفة سودانية: مبتعثون للخارج يبيعون أجزاء من نخاعهم لتوفير مصاريف المعيشة السودان
كتب مصطفى عنبر

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كشفت أستاذة جامعيين سودانيين مبتعثين بإحدى الدول الأوربية لنيل درجة الدكتوارة، أن عدد من زملائهم ضاق بهم الحال إلى درجة أنهم باعوا جزء من نخاعهم الشوكى حتى يستطيعوا العيش والدراسة. وفقا لموقع النيلين السودانى.

وشكا أساتذة جامعات مبتعثين سودانيين من عدم إرسال الجامعات والتعليم العالي لمصارفهم الدراسية وتكاليف إعاشتهم بتلك الدول. لافتين إلى خبر عن إرسال وزارة التعليم مبلغ (900) دولار لـ(عريس وزجته) عالقين بماليزيا.

ووصف أساتذة جامعيين وزارة التعليم العالي بأنها لم تعر الأساتذة العالقين في الدول الأوربية اهتماما، رغم الظروف المالية والصحية التي يمرون بها في المنافي.

وفي الرابع من يونيو الحالي أرسلت سفارة السودان ببرلين خطابا لمدير إدارة التعاون الثقافي تستعجل فيه الجهات ذات الصلة لدفع علاوات المبتعثين التي لم تدفع منذ مارس الماضي.

وذكر الخطاب أن عدد من المبتعثين مهددين في معاشهم ومقابلة مصروفات. وقال الخطاب (إن وزارة التعليم العالي طلبت من السفارة السودانية القيام بواجباتها تجاه المبتعثين إلا إنها لا تملك مالاً).


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