صحيفة تركية: التصدي للفساد يساهم في إغلاق مؤسسات نجل أردوغان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة بيرجون التركية: التصدي للفساد يساهم في إغلاق مؤسسات نجل أردوغان، ووفقا للصحيفة فإن مؤسسة خدمة الشباب والتعليم التركية (TÜRGEV )، تعاني الكثير من الصعوبات المالية منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس العام الماضى، والتي شهدت فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بفوز حاسم في المدن الرئيسية في البلاد، ثم قامت البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري بإعادة هيكلة الميزانيات.

حسب التقرير سوف تغلق المؤسسة، التي يشارك نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، بلال أردوغان في إدارتها، بسبب المشاكل المالية.

حسب تقرير لجريدة دوفار، بعد الانتخابات المحلية لعام 2019، تم الكشف عن أن بلديات حزب العدالة والتنمية استخدمت حوالي 171 مليار ليرة تركية لبناء خمسة صالات نوم لمؤسسة TÜRGEV، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية لا حصر لها تمتعت بها المؤسسة.

ويمتلك بلال النصيب الأكبر من فضائح فساد عائلة أردوغان، إذ قام فى السابق بارتكاب حادث سيارة قتل خلاله مغنية تركية مما أثار الرأى العام المحلى ضده آنذاك، كما أن شركته للنقل البحرى مثار جدل دائم فى تركيا وخارجها وشارك داعش فى صفقات تجارية.

وارتكب بلال أردوغان جرائم منها المساهمة فى تسويق النفط من تنظيم داعش وقضايا فساد أخرى في تركيا وإيطاليا، وتلاحقه اتهامات بالفساد فى تركيا تعود إلى عام 2013.