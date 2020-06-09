صحيفة إيطالية: دبلوماسية السيسى لها تأثير فعال لحل الأزمة الليبية

كتبت ــ فاطمة شوقى

قالت صحيفة "فوماتشى" الإيطالية، إن مصر تحاول دفع خطة دبلوماسية لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وتأمينها، مشيرة إلى المكالمة الهاتفية التى أجراها رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن مصر تلقت دعما إيطاليا فى مبادرتها الخاصة بليبيا. وقال الخبير الإيطالى، جوزيبى دنتيس، إن "الخطة المصرية دبلوماسية بشكل فعال، حيث خلت من التورط بشكل مباشر فى الصراع، وتلك الطريقة الدبلوماسية التى اتبعها السيسى هى التى أتت بنجاح يهدف لضمان خطة تفاوض قوية تجاه بين الأطراف الليبية".

وتابع: دبلوماسية الرئيس السيسي ونهجه، له دور فعال فى حل الأزمة الليبية بدلا من تدخلات الأطراف الأخري عسكرياً.

وأكد الخبير، أن روسيا أيضا قامت بتوصيل فكرة عدم التدخل بشكل مباشر فى الصراع وذلك من خلال ارسالها لطائرات، ولكن لتأكيد الحاجة إلى عدم الخروج من الصراع بدون هزيمة، وليس للتدخل العسكرى، ولكن مصر اختارت الحل الأفضل من خلال تدخلها بشكل دبلوماسى، ما أدى إلى نتيجة إيجابية".

وأشار الخبير إلى أن "هناك مواقف غير متناسقة بشكل واضح داخل المشهد الليبي، فمن ناحية هناك أطراف ترتبط بالإخوان وتحظى بدعم تركي، فى إشارة إلى فايز السراج ومجلس الوفاق، ومن الناحية الأخرى هناك مؤسسة الجيش الوطني المدعومة من مصر والامارات العربية المتحدة".

وفي إدارة التوازن داخل ليبيا، من جانب حكومة الوفاق الوطني، برز دور نائب رئيس الوزراء أحمد معتيق، ولهذا السبب لا يعارضه المصريون.