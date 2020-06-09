صحة كفر الشيخ تنفى ما تم تداوله عن ضبط اثنين من مرضى كورونا فى وضع مخل بالآداب

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن استيائها الشديد مما تداوله البعض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضبط اثنين من مرضى كورونا داخل مستشفى العزل ببلطيم في وضع مخل بالآداب، مؤكدة عدم صحة الخبر.

وقالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنها لا تجد كلمات تعبر بها عما تداوله البعض، مؤكدة أن من يتداول تلك الأخبار لا يردون خيراً بالدولة، ويريدون التخريب، ويسيئون لسمعة مستشفى متميزة تستقبل المرضى من كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت وكيل الوزارة، كيف يتم اتهام مرضى كورونا بهذا الاتهام المشين، هؤلاء مرضى يحتاجون للرعاية والعناية لا للتنمر ولا فبركة اخبار لا صحة لها، حسبنا الله ونعم الوكيل، مناشدة المواطنين بعدم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ونشر الأخبار الإيجابية الهادفة، وتحري الدقة والمصداقية أثناء تداول المعلومات والأخبار والصور، التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو "تويتر" أو يوتيوب، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وعليهم عدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة التي تبث السموم في عقول أبنائنا.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الطاقم الطبي والتمريض الموجود بالمستشفى على قدر كبير من الكفاءة والمسئولية، ولا يتم خروج أي حالات إلا بعد تماثلها للشفاء وإجراء مسحتين للحالة وإثبات سلبية التحاليل.

وقالت وكيل الوزارة، إن مستشفى العزل ببلطيم يسير العمل به على أكمل وجه ودون أي مشاكل، وأن الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا التي يتم تحويلها من مستشفيات الإحالة إلى مستشفى العزل ببلطيم تكون محتاجة إلى رعاية وعناية طبية خاصة، مشيرة إلى أن هناك أمن إداري بالمستشفى، وأن الأمور بالمستشفى في أفضل حال، مؤكدة أن المستشفى بها شبكة كاميرات تغطي المستشفى بالكامل، بالإضافة لكون جميع من المستشفى هم مرضى معزولين لإصابتهم بالفيروس، وأن المستشفي تعمل بشكل منتظم طبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية، ويتواجد بها الآن 148 مريضا من أبناء محافظة كفر الشيخ، ومن المحافظت الأخرى، حيث تقوم بخدمة طبية يشهد بها الجميع.

يذكر أن عدد من أصحاب الصفحات الإلكترونية تداولوا أخبارًا غير صحيحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضبط مصابين في وضع مخل داخل مستشفى العزل، وتم تحويل المصابين إلى الحجر المنزلى، وهو ما نفته وكيل وزارة الصحة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه خبر كاذب لا أساس له من الصحة.