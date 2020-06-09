صحة كفر الشيخ: ارتفاع عدد المصابين لـ 614 ووفاة 3 وسلبية مسحات 1039 مواطنا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد الحالات المصابة، 47 حالة، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 614 حالة، وتم شفاء 126 حالة، وعدد حالات الاشتباه 1714 حالة، منهم 110 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 1039حالة، وننتظر نتائج 70حالة، وتوفيت 3 حالات، ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ 24 حالة من داخل وخارج المحافظة .

وأضافت سوسن لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى رصدتها مديرية الصحة بكفر الشيخ 614 حالة، منهم 61 حالة من 8 محافظات، وعدد الحالات التى توفيت منذ بداية الجائحة 22 حالة من جميع المحافظات .

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء فى مستشفيات العزل أو فى الحجر الصحى ببلطيم، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التى تحتوى على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقرى ومدن المحافظة .

وأضافت سوسن، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل ، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد فى الأسواق ، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .

وأوضحت خريطة توزيع المصابين بفيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ ، أن أكثر المدن والقرى وأقلها أيضًا إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19منذ بداية انتشاره ، ووصل عدد الحالات المصابة لـ 614 حالة إيجابية بجميع مدن ومراكز المحافظة ، وجاءت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ فى المركز الأول بـ 170 حالة وأقلها مدينة ومركز مطوبس بـ 7 حالات فقط ، ومتابعة 2057 مخالط وانتهاء متابعة 2315 مخالط .

وفقا لبيانات وإحصائيات مديرية الصحة فإن مدينة وقرى مركز كفر الشيخ ، برئاس الدكتورة فيديكار حسن البدوى ، مدير عام الطب الوقائي ، باشراف الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة ، احتلت المركز الأول فى عدد الإصابات بفيروس كورونا ، جاءت بالمركز الأول مدينة وقرى مركز كفر الشيخ بـ 170 حالة بـ 30 قرية وحى ، وجاءت مدينة وقرى مركز دسوق فى المرتبة الثانية بـ 109 حالة ، بـ 17 حى وقرية ، وجاءت مدينة وقرى مركز بيلا بالمركز الثالث ب 55 حالة بـ 12حى وقرية، وجاءت مدينة ومركز الحامول فى المركز الرابع بـ 51 حالة بـ 11 حى وقرية ، وتلاهم مدينة ومركز قلين بـ 58 حالة فى 13 قرية ، ومدينة ومركز سيدى سالم وبه 46 حالة بـ 9 قرى وأحياء ، و بمدينة وقرى مركز الرياض 16حالة بـ 7 قرى ، و بمدينة ومركز فوه 18 حالات ب6 أحياء وقرى ،ومدينة والقرى المحيطة بسيدى غازى 12 حالات ،وببلطيم 11 حالة ، و7 حالات بمطوبس موزعة فى " بندر مطوبس والقومسيون ومهدي"، وخلت 345 قرية و عزبة وكفر وتابع بمحافظة كفر الشيخ من فيروس كورونا حتى الآن.

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد ،مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزورى مدير المرفق، والذى قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.